Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

Ми разом – велика українська родина, і хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи, сказав президент України Володимир Зеленський у відеопривітанні з Різдвом Христовим за юліанським календарем.

"Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашої армії й нашого народу", - сказав Зеленський.

"Сьогодні духи наших предків допомагають нам щодня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю", - наголосив президент.

За його словами, "ми живемо в особливі часи, і всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, щоби захистити наші традиції".

"На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, щоб біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б'ємось із чорними силами", - сказав він.

"До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б'ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль", - продовжив Зеленський.

"Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. У ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б'ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра. Це бачить Бог. Це бачить світ", - заявив він.

Президент нагадав, що "Колядку дзвонів", написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують більш ніж у 150 варіаціях, а український "Щедрик" дарує різдвяний дух усій планеті. "Дух надії, добра й дива. Цього року цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, непохитність, нескореність, непереможність", - сказав президент.

"Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!" - підсумував Зеленський.