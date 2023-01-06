Події

19:33 06.01.2023

Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

2 хв читати
Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

Ми разом – велика українська родина, і хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи, сказав президент України Володимир Зеленський у відеопривітанні з Різдвом Христовим за юліанським календарем.

"Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашої армії й нашого народу", - сказав Зеленський.

"Сьогодні духи наших предків допомагають нам щодня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю", - наголосив президент.

За його словами, "ми живемо в особливі часи, і всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, щоби захистити наші традиції".

"На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, щоб біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б'ємось із чорними силами", - сказав він.

"До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б'ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль", - продовжив Зеленський.

"Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. У ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б'ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра. Це бачить Бог. Це бачить світ", - заявив він.

Президент нагадав, що "Колядку дзвонів", написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують більш ніж у 150 варіаціях, а український "Щедрик" дарує різдвяний дух усій планеті. "Дух надії, добра й дива. Цього року цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, непохитність, нескореність, непереможність", - сказав президент.

"Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!" - підсумував Зеленський.

Теги: #привітання #різдво #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 06.01.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

14:03 06.01.2023
Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

13:23 06.01.2023
Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

11:41 06.01.2023
Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

23:44 05.01.2023
Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

23:16 05.01.2023
Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

20:04 05.01.2023
Данілов розцінив вказівки Путіна про "різдвяне перемир'я" як брехню і лицемірство

Данілов розцінив вказівки Путіна про "різдвяне перемир'я" як брехню і лицемірство

18:54 05.01.2023
Не треба реагувати на маніпулятивні ініціативи керівництва РФ - Подоляк про вказівку Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

Не треба реагувати на маніпулятивні ініціативи керівництва РФ - Подоляк про вказівку Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

18:31 05.01.2023
Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

18:05 05.01.2023
Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Прем'єр Японії та Зеленський провели телефонну розмову, обговорили можливий візит до Києва - NHK

Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

В Україну йдуть морози: до -15-20° у східних та північних регіонах, на заході та півдні - до -5°

ОСТАННЄ

Ворог концентрує угруповання для проведення наступальних дій – брифінг Єрмака для сенаторів США

Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання томосу

Україна отримає БМП Marder від Німеччини до кінця березня - уряд

Поліція готова гарантувати безпеку під час різдвяного богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі - голова столичного главку

У Києві відкрили Містечко незламності на більш ніж 1 000 місць - К. Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА