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17:16 06.01.2023

Україна отримає БМП Marder від Німеччини до кінця березня - уряд

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 До 40 бойових машин піхоти Marder Україна отримає від Німеччини до кінця березня, повідомив представник уряду в Берліні Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Як повідомляє DW із посиланням на Гебештрайта, навчання українських військовослужбовців використовувати Marder відбуватиметься на території ФРН і триватиме близько восьми тижнів.

Як повідомлялося, Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder, йдеться у заяві за підсумками розмови президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

 

Теги: #німеччина #бмп #marder

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