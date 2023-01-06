Україна отримає БМП Marder від Німеччини до кінця березня - уряд

До 40 бойових машин піхоти Marder Україна отримає від Німеччини до кінця березня, повідомив представник уряду в Берліні Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Як повідомляє DW із посиланням на Гебештрайта, навчання українських військовослужбовців використовувати Marder відбуватиметься на території ФРН і триватиме близько восьми тижнів.

Як повідомлялося, Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder, йдеться у заяві за підсумками розмови президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.