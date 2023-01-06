Події

16:45 06.01.2023

У Києві відкрили Містечко незламності на більш ніж 1 000 місць - К. Тимошенко

1 хв читати
У Києві відкрили Містечко незламності на більш ніж 1 000 місць - К. Тимошенко

Містечко незламності відкрили на території "Даринку" в Києві, наразі в ньому облаштовано вже понад 1 000 місць для відпочинку, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ми пропрацьовуємо всі можливі варіанти подальшого розвитку подій. Нашим енергетикам вдалося стабілізувати систему, але погода може внести корективи, а це означає, що ми маємо бути готові до нових викликів. У Києві на території "Даринку" створили Містечко незламності – це 68 тис. кв. м, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети, провести час із дітьми", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, на території містечка вже підготовлено понад 1 000 місць для відпочинку, облаштовано Starlink-хаб, окремі зони для навчання та викладання.

Крім того, у містечку є простір на 2 тис. кв. м для дітей. Окрема територія – понад 5 тис. кв. м – призначена для вигулу домашніх тварин.

За словами Тимошенка, на території Містечка незламності є кафе та фуд-корт. Також облаштовано кімнату матері і дитини, є медпункт, працюють дві аптеки.

"У разі блекауту містечко діятиме автономно - безперервну роботу забезпечують сім генераторів сукупною потужністю 2 МВт, а зв'язок працює завдяки сімом терміналам Starlink. Дуже правильна та хороша ініціатива", - підсумував він.

 

Теги: #тимошенко #пункт_незламності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 05.01.2023
Ю.Тимошенко: "Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ у будь-який конституційний спосіб

Ю.Тимошенко: "Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ у будь-який конституційний спосіб

18:20 03.01.2023
У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

15:39 03.01.2023
Окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, постраждав працівник електромереж – К.Тимошенко

Окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, постраждав працівник електромереж – К.Тимошенко

14:39 31.12.2022
Уламки збитої ракети влучили у приватний будинок у Солом'янському районі Києва - заступник голови ОП Тимошенко

Уламки збитої ракети влучили у приватний будинок у Солом'янському районі Києва - заступник голови ОП Тимошенко

12:25 31.12.2022
Жертвами російської агресії в п'ятницю стали 6 мирних українців, 7 поранені - заступник голови ОП

Жертвами російської агресії в п'ятницю стали 6 мирних українців, 7 поранені - заступник голови ОП

13:59 30.12.2022
На Харківщині двоє людей загинуло, ще двох поранено після удару окупантів по Катеринівці

На Харківщині двоє людей загинуло, ще двох поранено після удару окупантів по Катеринівці

12:25 30.12.2022
Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, одна людина загинула – К. Тимошенко

12:14 30.12.2022
В українців буде світло у новорічну ніч, сподівається заступник глави ОП Тимошенко

В українців буде світло у новорічну ніч, сподівається заступник глави ОП Тимошенко

18:23 29.12.2022
Чат-бот із пошуку Пунктів незламності запрацював у Viber – К.Тимошенко

Чат-бот із пошуку Пунктів незламності запрацював у Viber – К.Тимошенко

18:34 23.12.2022
Точки видачі гуманітарної допомоги та дров для опалення організовано в Миколаївській області – заступник глави ОП Тимошенко

Точки видачі гуманітарної допомоги та дров для опалення організовано в Миколаївській області – заступник глави ОП Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Прем'єр Японії та Зеленський провели телефонну розмову, обговорили можливий візит до Києва - NHK

Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

В Україну йдуть морози: до -15-20° у східних та північних регіонах, на заході та півдні - до -5°

ОСТАННЄ

Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання томосу

Україна отримає БМП Marder від Німеччини до кінця березня - уряд

Поліція готова гарантувати безпеку під час різдвяного богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі - голова столичного главку

Титул культурних столиць Європи 2023 року носитимуть міста Елефсін, Тімішоара та Веспрем

РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я за дев'ять років війни - Маляр

Подоляк про дію російського "перемир'я": Вбивати у спину, імітуючи тишу

У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

Жителі Донецької області, які здавали ворогові позиції ЗСУ у Костянтинівці та Бахмуті, засуджені до реальних термінів ув'язнення

Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА