У Києві відкрили Містечко незламності на більш ніж 1 000 місць - К. Тимошенко

Містечко незламності відкрили на території "Даринку" в Києві, наразі в ньому облаштовано вже понад 1 000 місць для відпочинку, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ми пропрацьовуємо всі можливі варіанти подальшого розвитку подій. Нашим енергетикам вдалося стабілізувати систему, але погода може внести корективи, а це означає, що ми маємо бути готові до нових викликів. У Києві на території "Даринку" створили Містечко незламності – це 68 тис. кв. м, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети, провести час із дітьми", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, на території містечка вже підготовлено понад 1 000 місць для відпочинку, облаштовано Starlink-хаб, окремі зони для навчання та викладання.

Крім того, у містечку є простір на 2 тис. кв. м для дітей. Окрема територія – понад 5 тис. кв. м – призначена для вигулу домашніх тварин.

За словами Тимошенка, на території Містечка незламності є кафе та фуд-корт. Також облаштовано кімнату матері і дитини, є медпункт, працюють дві аптеки.

"У разі блекауту містечко діятиме автономно - безперервну роботу забезпечують сім генераторів сукупною потужністю 2 МВт, а зв'язок працює завдяки сімом терміналам Starlink. Дуже правильна та хороша ініціатива", - підсумував він.