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16:02 06.01.2023

РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я за дев'ять років війни - Маляр

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РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я за дев'ять років війни - Маляр

За дев'ять років війни РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я, лише виведення російських військ із території України означатиме реальне припинення вогню, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

У своєму телеграм-каналі заступник міністра нагадала, що за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити режим припинення вогню (домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи).

"Усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого всеосяжного весняного перемир'я 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шість українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень", - написала вона.

Також Маляр наголосила, що під час операції Об'єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню, проте їхні результати були аналогічні попереднім.

За даними Міноборони, лише у 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих, а у 2020 році до початку останнього, "липневого перемир'я", загинули ще 32 військовослужбовці ЗСУ та 220 були поранені.

"27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак ворог його дотримувався лише пів години. З 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів. Тому лише виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії", - заявила вона.

 

Теги: #міноборони #маляр

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