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14:16 06.01.2023

Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М

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Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М

 Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядом України та Росії щодо продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму "телеграм-каналі", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та Російської Федерації про продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М, підписаного 21 лютого 2006 року в Москві.

Зазначається, що угоду припинено у зв'язку з докорінною зміною обставин дії документа, що унеможливлює проведення головним розробником (державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля") та виробником (державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод" Макарова") сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, що у експлуатації РФ.

 

Теги: #рф #кабмін #ракети

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