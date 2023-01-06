Події

11:39 06.01.2023

Померла одна з постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня, повідомив Кличко

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Кількість жертв ракетних обстрілів Києва російськими окупантами в останні дні 2022 року зросла до трьох, померла одна з постраждалих від обстрілів 29 грудня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Померла одна з постраждалих під час ракетних обстрілів столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні у важкому стані. Це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - написав Кличко в телеграмі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російських ракетних обстрілів 29 грудня в Києві постраждали троє людей, зокрема 14-річна дівчинка. В результаті обстрілів Києва 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізовані. 2 січня Кличко повідомив про смерть одного з постраждалих 31 грудня - 46-річний чоловік перебував у реанімації у важкому стані.

 

Теги: #жертва #київ

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