Померла одна з постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня, повідомив Кличко

Кількість жертв ракетних обстрілів Києва російськими окупантами в останні дні 2022 року зросла до трьох, померла одна з постраждалих від обстрілів 29 грудня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Померла одна з постраждалих під час ракетних обстрілів столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні у важкому стані. Це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - написав Кличко в телеграмі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російських ракетних обстрілів 29 грудня в Києві постраждали троє людей, зокрема 14-річна дівчинка. В результаті обстрілів Києва 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізовані. 2 січня Кличко повідомив про смерть одного з постраждалих 31 грудня - 46-річний чоловік перебував у реанімації у важкому стані.