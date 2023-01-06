Ворог знову атакував Марганецьку та Червоногригорівську ОТГ Дніпропетровської області

Російські окупанти порушили різдвяний режим тиші, атакувавши Марганецьку та Червоногригорівську ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Режим тиші по-російськи: протягом ночі ворог атакував Марганецьку і Червоногригорівську ТГ, здійснивши обстріл зі ствольної артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також пошкоджено кілька приватних житлових будинків, лінії газо- й електромережі, знищено господарську споруду.

Унаслідок ворожих обстрілів люди не постраждали.