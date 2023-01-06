Події

09:15 06.01.2023

453 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

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453 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 6 січня 2023 року понад 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 453 дитини загинули й понад 877 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській області – 40", - ідеться в повідомленні.

5 січня в м. Бериславі Херсонської області внаслідок ворожих обстрілів і влучання снаряда в житловий будинок загинула сім'я разом із 12-річним сином.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновані повністю.

Теги: #діти #війна

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