Події

06:56 06.01.2023

Заява Путіна про тимчасове "Різдвяне перемир'я" розрахована представити українські сили як ті, що небажають припиняти бойові дії

2 хв читати
Заява Путіна про тимчасове "Різдвяне перемир'я" розрахована представити українські сили як ті, що небажають припиняти бойові дії

Заява президента РФ Володимира Путіна про тимчасове припинення вогню на Різдво 6-7 січня розрахована представити українські сили як ті, що небажають припиняти бойові дії, йдеться у щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW).

"Така пауза невідповідно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативи Україну. Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і такою, що не бажає робити необхідні кроки для переговорів", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Путін міг добиватися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.

Як повідомляє ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала Росія. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив 14 грудня, що Росія не має планів припинення вогню на православне Різдво (6-7 січня – ІФ-У), тому несподівана заява Путіна викликала здивування.

Те, що Путін представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, припускають вчені, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціонує Путіна нібито як справжнього захисника християнської віри.

У ISW нагадують, що Кремль використав дискусії про православ'я як зброю, щоб звинуватити Київ у гнобленні релігійних свобод в Україні.

Ця інформаційна операція може підтримати безпідставну версію Кремля про те, що Україна переслідує православних християн та російськомовних, версію, яку Путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Оголошення про припинення вогню позиціонує Путіна як гаранта християнських цінностей та переконань. Путін та інші російські офіційні особи часто зображали війну в Україні як релігійну проти "сатанізму".

В ISW наголосили, що насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Водночас, провоєнний інформаційний простір російських блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню запеклим невдоволенням. 

Теги: #україна #путін #isw #мирні_перемовини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 06.01.2023
Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру

Оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками території України не покращить перспективи миру

06:48 06.01.2023
Глава Міноборони Литви про заяву Путіна: РФ хоче перемир'я, щоб продовжувати вбивати українців новими силами

Глава Міноборони Литви про заяву Путіна: РФ хоче перемир'я, щоб продовжувати вбивати українців новими силами

03:10 06.01.2023
Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

01:39 06.01.2023
Україна вступає у вирішальну фазу, метою якої є перемога

Україна вступає у вирішальну фазу, метою якої є перемога

01:37 06.01.2023
Заява РФ про "одностороннє припинення вогню" така ж фальшива, як незаконні анексії та референдуми

Заява РФ про "одностороннє припинення вогню" така ж фальшива, як незаконні анексії та референдуми

01:35 06.01.2023
Оборонна підтримка США, Німеччини, Франції та Великобританії допоможе Україні повернути території у межах 1991 року, заявив Єрмак

Оборонна підтримка США, Німеччини, Франції та Великобританії допоможе Україні повернути території у межах 1991 року, заявив Єрмак

23:44 05.01.2023
Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

23:19 05.01.2023
Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

23:16 05.01.2023
Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

21:19 05.01.2023
США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

Резніков: Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн"

За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

ОСТАННЄ

6 січня: Цей день в Україні та в світі

Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

Населення зменшило споживання е/е в жовтні-листопаді щонайменше на третину - глава YASNO

Французький суд відклав на два тижні слухання про екстрадицію Жеваго

Генсек ООН розпустив місію з розслідування удару по колонії в Оленівці через неможливість виїхати на місце

Німеччина може передати Україні БМП Marder після надання Францією AMX-10 - ЗМІ

Путін шукає "кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні - Байден

Бербок: Якби Путін хотів миру, він відправив би своїх солдатів додому, і війна закінчилася б

Данілов розцінив вказівки Путіна про "різдвяне перемир'я" як брехню і лицемірство

Резніков: Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА