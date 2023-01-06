Заява Путіна про тимчасове "Різдвяне перемир'я" розрахована представити українські сили як ті, що небажають припиняти бойові дії

Заява президента РФ Володимира Путіна про тимчасове припинення вогню на Різдво 6-7 січня розрахована представити українські сили як ті, що небажають припиняти бойові дії, йдеться у щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW).

"Така пауза невідповідно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативи Україну. Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і такою, що не бажає робити необхідні кроки для переговорів", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Путін міг добиватися паузи для російських військ, щоб дати можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.

Як повідомляє ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала Росія. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив 14 грудня, що Росія не має планів припинення вогню на православне Різдво (6-7 січня – ІФ-У), тому несподівана заява Путіна викликала здивування.

Те, що Путін представляє припинення вогню на релігійному ґрунті, припускають вчені, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує Україну як переважну релігійну групу і позиціонує Путіна нібито як справжнього захисника християнської віри.

У ISW нагадують, що Кремль використав дискусії про православ'я як зброю, щоб звинуватити Київ у гнобленні релігійних свобод в Україні.

Ця інформаційна операція може підтримати безпідставну версію Кремля про те, що Україна переслідує православних християн та російськомовних, версію, яку Путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Оголошення про припинення вогню позиціонує Путіна як гаранта християнських цінностей та переконань. Путін та інші російські офіційні особи часто зображали війну в Україні як релігійну проти "сатанізму".

В ISW наголосили, що насправді російські сили пригнічують свободу віросповідання на окупованій території України з 2014 року.

Водночас, провоєнний інформаційний простір російських блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню запеклим невдоволенням.