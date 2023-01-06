Події

03:10 06.01.2023

Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

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Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони (ПРО) "Patriot" у США, передає СNN.

"Я думаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, яка дозволить Україні підтримувати ці системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні території", - цитує СNN слова прес-секретаря Пентагону Пета Райдера. на брифінгу у четвер.

Теги: #сша #україна #навчання #військові

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