Події

19:25 05.01.2023

Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

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Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

На американський штат Каліфорнія обрушилися ураганний вітер і зливи, внаслідок негоди близько 180 тис. будинків залишилися без електрики, повідомляє в четвер CNN.
У багатьох містах, зокрема в Лос-Анджелесі, попереджають про можливість повеней. Такі попередження стосуються близько 90% населення штату.
Сильний вітер із поривами до 136 км за годину призвів до скасування понад 70 рейсів у міжнародному аеропорту Сан-Франциско. Також повідомляється, що в деяких районах штату швидкість вітру сягала навіть 209 км за годину.
Унаслідок негоди загинули дитина та 19-річна дівчина.
Ще в середу губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на території усього штату, що дасть змогу швидше надати допомогу постраждалим.

Теги: #сша #шторм #каліфорнія

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