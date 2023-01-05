Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

На американський штат Каліфорнія обрушилися ураганний вітер і зливи, внаслідок негоди близько 180 тис. будинків залишилися без електрики, повідомляє в четвер CNN.

У багатьох містах, зокрема в Лос-Анджелесі, попереджають про можливість повеней. Такі попередження стосуються близько 90% населення штату.

Сильний вітер із поривами до 136 км за годину призвів до скасування понад 70 рейсів у міжнародному аеропорту Сан-Франциско. Також повідомляється, що в деяких районах штату швидкість вітру сягала навіть 209 км за годину.

Унаслідок негоди загинули дитина та 19-річна дівчина.

Ще в середу губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на території усього штату, що дасть змогу швидше надати допомогу постраждалим.