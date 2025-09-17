Інтерфакс-Україна
11:11 17.09.2025

Українська мережа Lviv Croissants відкриває перший заклад у Каліфорнії

Українська мережа пекарень Lviv Croissants відкриває першу пекарню в Каліфорнії (США), повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Заклад Lviv Croissants  площею 204 кв. м, який з'явився в ТЦ Quail Pointe у м. Fair Oaks (округ Сакраменто), пропонує широкий асортимент, зокрема круасани з різними начинками, супи, салати, десерти та каву власного обсмаження.

Це перша пекарня цієї мережі в Каліфорнії та важливий етап її розширення в США. Минулого року  Lviv Croissants відкрила заклад у Джорджії.

За даними сайту компанії, на європейський ринок бренд вийшов у вересні 2022 року.

Наразі в мережі - 178 закладів по всій Україні, 11 - у Польщі та по одному – в Словаччині та Чехії. Уквітні 2025-го мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Південній Кореї. Корейські франчайзі інвестували в пекарню близько $250 тис, а загальні вкладення у відкриття становили близько $500 тис.

