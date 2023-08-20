Події

10:54 20.08.2023

Надзвичайний стан оголошено на півдні Каліфорнії у зв'язку з наближенням урагану

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Надзвичайний стан оголошено на півдні Каліфорнії у зв'язку з наближенням урагану

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на більшій частині південної частини регіону у зв'язку з наближенням урагану "Гіларі", повідомив телеканал CNN.

"Сьогодні губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на більшій частині Південної Каліфорнії, щоб, починаючи від сьогодні, підтримати зусилля з реагування на ураган "Гіларі" (...), мобілізувати та скоординувати ресурси напередодні прогнозованих наслідків", - ідеться у пресрелізі губернаторського офісу.

Телеканал зазначає, що жителі південного заходу готуються до "катастрофічної і небезпечної для життя повені", коли ураган, який називають історичним, обрушиться на регіон, найсерйозніші наслідки очікуються в неділю і понеділок. 

Теги: #ураган #каліфорнія

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