Надзвичайний стан оголошено на півдні Каліфорнії у зв'язку з наближенням урагану

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на більшій частині південної частини регіону у зв'язку з наближенням урагану "Гіларі", повідомив телеканал CNN.

"Сьогодні губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан на більшій частині Південної Каліфорнії, щоб, починаючи від сьогодні, підтримати зусилля з реагування на ураган "Гіларі" (...), мобілізувати та скоординувати ресурси напередодні прогнозованих наслідків", - ідеться у пресрелізі губернаторського офісу.

Телеканал зазначає, що жителі південного заходу готуються до "катастрофічної і небезпечної для життя повені", коли ураган, який називають історичним, обрушиться на регіон, найсерйозніші наслідки очікуються в неділю і понеділок.