Ураган "Ерік" обрушився на Мексику

Ураган "Ерік", що сформувався в Тихому океані, досяг у четвер півдня Мексики, повідомляє Associated Press.

Згідно з Національним центром США зі стеження за ураганами, "Ерік" обрушився на мексиканський штат Оахака. Йому було присвоєно третю з п'яти можливих категорій за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Максимальна швидкість поривів вітру в епіцентрі досягає 205 км/год. Очікується, що найближчими днями "Ерік" ослабне.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум напередодні закликала місцевих жителів залишатися вдома або розміститися в притулках, якщо вони проживають у низинних районах.

Третя категорія за шкалою Саффіра-Сімпсона передбачає, що ураган може завдати руйнівної шкоди.