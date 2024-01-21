Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин із Львівською областю, повідомив начальник Львівської ОВ Максим Козицький.

"37 голосів "За", 0 – "Проти". Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин із Львівщиною!", - сказано у його телеграм-каналі.

За словами Козицького, резолюція сприятиме взаємовигідним освітнім, економічним та культурним обмінам між Львівською областю та Каліфорнією.

"Окрема подяка представникам українських громад у Каліфорнії, у тому числі й їхня заслуга, що таке історичне рішення було ухвалено безпрецедентно швидко", - додав він.