У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

Не менше трьох людей загинули та четверо поранені в результаті стрілянини в Каліфорнії, це четвертий подібний інцидент у цьому американському штаті за січень, повідомляє в суботу Associated Press.

У поліції Лос-Анджелеса підтвердили, що стрілянина сталася у престижному районі міста Беверлі-Хрест.

Троє загиблих були в автомобілі, четверо поранених були зовні. Постраждалих доправили до лікарні у тяжкому стані.

Президент США Джо Байден в останні місяці, коментуючи нові подібні події, закликає посилити правила купівлі та носіння зброї в країні.