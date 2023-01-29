Події

08:03 29.01.2023

У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

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У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

Не менше трьох людей загинули та четверо поранені в результаті стрілянини в Каліфорнії, це четвертий подібний інцидент у цьому американському штаті за січень, повідомляє в суботу Associated Press.

У поліції Лос-Анджелеса підтвердили, що стрілянина сталася у престижному районі міста Беверлі-Хрест.

Троє загиблих були в автомобілі, четверо поранених були зовні. Постраждалих доправили до лікарні у тяжкому стані.

Президент США Джо Байден в останні місяці, коментуючи нові подібні події, закликає посилити правила купівлі та носіння зброї в країні.

 

 

Теги: #сша #стрільба #каліфорнія

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