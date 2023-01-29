У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина
Не менше трьох людей загинули та четверо поранені в результаті стрілянини в Каліфорнії, це четвертий подібний інцидент у цьому американському штаті за січень, повідомляє в суботу Associated Press.
У поліції Лос-Анджелеса підтвердили, що стрілянина сталася у престижному районі міста Беверлі-Хрест.
Троє загиблих були в автомобілі, четверо поранених були зовні. Постраждалих доправили до лікарні у тяжкому стані.
Президент США Джо Байден в останні місяці, коментуючи нові подібні події, закликає посилити правила купівлі та носіння зброї в країні.