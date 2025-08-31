Окупанти розстріляли цивільного в селищі під Покровськом - прокуратура

Російський окупант з автоматичної зброї застрелив цивільного мешканця в Покровському районі Донецької області, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За даними слідства, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району військовослужбовець зс рф сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї", - ідеться в повідомленні.

В одному з telegram-каналів опубліковано відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Наразі поводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення особи загиблого та причетного до скоєння вказаного злочину військовослужбовця РФ.