Не треба реагувати на маніпулятивні ініціативи керівництва РФ - Подоляк про вказівку Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

У вказівці Путіна про різдвяне перемир'я немає ані найменшого бажання припинити війну, а сама ініціатива є маніпулятивною і не потребує реакції, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія розмежування". Ось цинічний сенс вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом. У цьому немає ані найменшого бажання припинити війну", - йдеться в його коментарі, поширеному в четвер.

"Безумовно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більшого. Росія всіляко намагається бодай на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництво масштабних укріплень на захоплених територіях і перегрупування армії", - написав він.

Крім того, зазначив Подоляк, "Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" й таки спробувати переконати європейців для того, щоб вони почали тиснути на нас".

"Нагадаю, що тільки Росія атакує ракетами/дронами цивільні об'єкти, зокрема й місця релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні. Тож іще раз: не треба реагувати на завідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ", - зазначив він.

Раніше Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню.

У документі, названому "вказівки", міститься також заклик до української сторони оголосити режим припинення вогню і дати можливість відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового.