Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Туреччина готова взяти участь у реалізації української формули миру.

"Поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Торкнулися тем безпекової співпраці, зокрема щодо ЗАЕС – загарбників там не має бути, обміну військовополоненими, розвитку зернової угоди. Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої формули миру", - написав Зеленський у твіттері.