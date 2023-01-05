Ердоган запропонував Путіну підкріпити заклики до переговорів одностороннім припиненням вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у четвер телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої було обговорено війну в Україні, повідомляє пресслужба президента Туреччини.

"Президент Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підтримані одностороннім припинення вогню та баченням справедливого рішення", - зазначається у повідомленні.

Ердоган також нагадав про успішні результати переговорів про зерновий коридор, обмін полоненими та ініціативи щодо створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

У свою чергу пресслужба президента РФ написала: "У світлі зазначеної Реджепом Таїпом Ердоганом готовності до турецького посередництва з метою політичного врегулювання конфлікту Володимир Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучуваних вимог та врахування нових територіальних реалій".