Події

13:19 05.01.2023

На Львівщині поліція затримала чоловіка, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон

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На Львівщині поліція затримала чоловіка, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон

У Львівській області поліцейські затримали чоловіка, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон за підробленими паспортами, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"51-річний мешканець Львівської області пропонував військовозобов'язаним виїхати на територію іншої держави за підробленими документами. Для цього він обіцяв виготовити для "нелегалів" фіктивний дипломатичний паспорт та оцінював свої послуги у $4 тис.", - зазначено у повідомленні.

Поліцейські затримали львів'янина під час отримання частини коштів - $2 тис.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення людей через державний кордон України). За процесуального керівництва прокуратури затриманому оголошено підозру.

Теги: #львівська_область #ухилянти

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