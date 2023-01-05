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13:15 05.01.2023

В Україні в п'ятницю очікуються помірні опади, у суботу - суттєве похолодання

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В Україні в п'ятницю очікуються помірні опади, у суботу - суттєве похолодання

У п'ятницю, 6 січня, в Україні очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, у південно-східній частині, а вночі та в більшості західних областей помірні опади, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень у південній частині країни місцями невеликі опади. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Уночі на заході країни, вдень у південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у північних та західних областях від 1° тепла до 4° морозу, у Чернігівській та Сумській до 7° морозу. На решті території 0-5° тепла. Удень на Закарпатті та в південній частині до 8° тепла.

У Києві невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 січня в Києві була зафіксована у 1988 році і становила 9,8°, найнижча вночі – 30,8° морозу у 1935 році.

У суботу, 7 січня, очікується суттєве зниження температури: у північно-східних та східних областях вночі 14-19° морозу, вдень 9-14° морозу. У південній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. На Прикарпатті, Закарпатті та півдні Одеської області вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На решті території вночі 8-13° морозу, вдень 3-8°.

Без опадів, у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. На Прикарпатті, Закарпаття з дощем.

Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві суттєве зниження температури: вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу. Без опадів. Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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