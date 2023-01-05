Події

09:30 05.01.2023

Норвегія передала Україні додаткові 10 тис. артилерійських снарядів

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Норвегія передала Україні додаткові 10 тис. артилерійських снарядів

Норвегія передала Україні додаткові 10 тис. артилерійських снарядів, які можуть застосовуватися з декількома видами артилерійських озброєнь, зокрема з САУ "M109", повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україні потрібна міжнародна підтримка у вигляді військової техніки та навчання власних сил. Норвегія зробила значний внесок протягом 2022 року і продовжить робити свій внесок у підтримку України у 2023 році", - заявив міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Зазначається, що снаряди було взято зі складів оборони.

"Україна потребує швидкої підтримки, і тому ми продовжуємо оцінювати, що ми можемо пожертвувати зі структури Збройних сил. Водночас ми вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоб пожертвувати надалі", - зазначив Грам.

Теги: #україна #норвегія #артснаряд

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