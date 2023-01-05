Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у четвер уранці.

Минулої доби ворог завдав трьох ракетних, 13 авіаційних ударів і здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, серед них, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка та Курахове Донецької області; Нікополь у Дніпропетровській області та Херсон. Унаслідок обстрілів серед мирного населення є загиблі, постраждалі і важко поранені.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямах ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках від ворожого вогняного ураження постраждали райони 20 населених пунктів. Зокрема, Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 40 населених пунктів. Серед них: Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог вів вогонь біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Внаслідок танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.