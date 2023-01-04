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20:00 04.01.2023

Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

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Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

Притягнення до відповідальності всіх проросійських політиків, причетних до розпалювання війни, та їхнє подальше покарання за скоєні злочини повинні мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів, вважають у фракції політичної партії "Слуга народу".

"Фракція політичної партії "Слуга народу" послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності усіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і вперше за період новітньої історії України держава добилася реальної заборони діяльності проросійських політичних сил. Їхні лідери отримали реальні вироки за вчинені злочини, або обґрунтовані підозри у справах, за якими тривають розслідування", - наголошується в заяві фракції.

У "Слузі народу" наголошують, що це відбувається у суворій відповідності до законів та Конституції України, тому політсила виступає за те, що покарання проросійських сил за скоєні злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів ні в українських, ні в міжнародних судах.

"Хочемо зауважити, що низка одіозних ватажків проросійського руху вже втратила свої депутатські мандати. І це відбулося виключно в правовий спосіб. Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому", - йдеться у заяві.

Фракція "Слуга народу" закликає всіх утриматися від "спекуляцій на чутливій для суспільства проблемі, розв'язання якої потребує внесення змін до Конституції, що в період воєнного стану зробити неможливо".

"Тому закликаємо політиків, науковців, громадянське суспільство зосередити свої зусилля на пошуку правового механізму, який дозволить добитися бажаного в законний спосіб, навіть якщо ми переконані, що ті, хто допомагав ворогові, на це не заслуговує. Ми всі прагнемо справедливості та платимо за неї високу ціну. Однак ми не маємо права дозволити емоціям грати на користь тих, хто цього не заслуговує", - додали в "Слузі народу".

Теги: #покарання #злочини #слуга_народу

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