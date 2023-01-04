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18:43 04.01.2023

Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 9 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 9 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали по території України трьох ракетних і дев'яти авіаційних ударів по території України, здійснили 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у середу.

"Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень, використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському та авдіївському і намагається покращити тактичне положення на куп’янському напрямках. На новопавлівському, запорізькому та херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро", - наголошують у відомстві.

У Генштабі уточнюють, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На куп'янському та лиманському напрямках обстрілу з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На бахмутському та авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив обстріл позицій українських військ із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів. Загарбники не припиняють тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

"У Луганську, в неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що 3 січня у районі населеного пункту Токмак Запорізької області підтверджено вогневе ураження місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів. Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

"Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, двох районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога", - підсумували у відомстві.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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