Події

12:03 04.01.2023

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

1 хв читати
Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Американська система Patriot прибуде в Україну в максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася, повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання "Петріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

У грудні Вашингтон оголосив про надання чергового пакета військової допомоги майже на $2 млрд, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України. Раніше повідомлялося, що українські військові вже розпочали курс підготовки щодо роботи з цими системами.

Для України розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot.

Теги: #україна #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:13 04.01.2023
РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

19:55 03.01.2023
Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

13:21 03.01.2023
Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

07:39 03.01.2023
Генштаб підтвердив втрати окупантів внаслідок удару ЗСУ у Херсонській області

Генштаб підтвердив втрати окупантів внаслідок удару ЗСУ у Херсонській області

07:37 03.01.2023
Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

01:36 03.01.2023
Ракетний удар у Дружківці Донецької області припав по льодовій арені "Альтаїр"

Ракетний удар у Дружківці Донецької області припав по льодовій арені "Альтаїр"

01:35 03.01.2023
Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

01:33 03.01.2023
Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну

01:31 03.01.2023
Необхідно підняти для Росії ціну мобілізації та війни загалом

Необхідно підняти для Росії ціну мобілізації та війни загалом

01:29 03.01.2023
Росія планує тривалу атаку "шахедами"

Росія планує тривалу атаку "шахедами"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

Ватажок ПВК Вагнера визнав відсутність успіхів окупантів поблизу Бахмута - ISW

ОСТАННЄ

Агентів РФ, які збирали дані про HIMARS і енергооб'єкти в Донецькій області, засудили до реальних термінів

Найближчої доби в Україні похолодає, очікуються дощі зі снігом

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Мобілізовані окупантами українці планують здаватися в полон у Луганській області - Генштаб ЗСУ

Показники готовності українців до зими свідчать про їхню високу адаптивність до подальшого опору – соціологи

Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

Метрополітен Києва у 2022 році перевіз на 50% менше пасажирів

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

Херсонці на 95% забезпечені водою та електроенергією, 80% мають тепло в домівках - ОВА

Непрофесіоналізм призводить до високого рівня втрат у РФ - британська розвідка про удар по Макіївці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА