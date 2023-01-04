Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Американська система Patriot прибуде в Україну в максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася, повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання "Петріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

У грудні Вашингтон оголосив про надання чергового пакета військової допомоги майже на $2 млрд, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України. Раніше повідомлялося, що українські військові вже розпочали курс підготовки щодо роботи з цими системами.

Для України розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot.