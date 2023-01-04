Метрополітен Києва у 2022 році перевіз на 50% менше пасажирів

Київський метрополітен перевіз понад 160 млн пасажирів у 2022 році порівняно з 319 млн у 2021 році, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у середу.

"Найбільш завантаженою залишається червона лінія, а найменш завантаженою – зелена", - зазначили у КМДА.

Крім того, у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями як укриттям скористалися близько 5,2 тис. осіб, з яких майже 400 дітей.

У КМДА нагадали, що інфраструктура метрополітену продовжує працювати в цілодобовому режимі як укриття та забезпечувати необхідними умовами: питною водою, санітарними вузлами та можливістю підзаряджання гаджетів.