Події

10:04 04.01.2023

Окупанти заборонили виходити на вулицю жителям низки сіл поблизу Токмака до 8 січня

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Окупанти заборонили виходити на вулицю жителям низки сіл поблизу Токмака до 8 січня

Російські окупанти обмежують вільне пересування тимчасово окупованими районами Запорізької області, місцеві жителі для виїзду за межі населених пунктів мають отримати перепустки в окупаційних комендатурах, повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто", - написав Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

За його словами, у деяких селах поблизу тимчасово окупованого м. Токмака Запорізької області вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. У Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня, розповів Федоров.

Теги: #вимоги #запорізька_область #окупанти

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