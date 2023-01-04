Окупанти заборонили виходити на вулицю жителям низки сіл поблизу Токмака до 8 січня

Російські окупанти обмежують вільне пересування тимчасово окупованими районами Запорізької області, місцеві жителі для виїзду за межі населених пунктів мають отримати перепустки в окупаційних комендатурах, повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто", - написав Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

За його словами, у деяких селах поблизу тимчасово окупованого м. Токмака Запорізької області вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. У Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня, розповів Федоров.