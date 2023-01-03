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20:52 03.01.2023

Кабмін затвердив мінімальний розмір гарантійної частки об'єктів, що будуються

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Кабмін затвердив мінімальний розмір гарантійної частки об'єктів, що будуються

Кабінет Міністрів затвердив мінімальний розмір гарантійної частки будівництва споруджених у майбутньому об'єктів - 10% загальної площі для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 5% для всіх інших населених пунктів країни, повідомляє пресслужба уряду.

Відповідне рішення на виконання закону України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", затверджено на засіданні Кабміну у вівторок, 3 січня 2023 року.

Відповідно до законодавства, гарантійна частка обтяжуватиметься державою, тобто фактично перебуватиме у заставі до моменту повної здачі об'єкта.

"Ухвалено виважене та ретельно прораховане рішення. Яке, по-перше, зберігає наявні стимули роботи будівельної галузі, що дуже важливо, зважаючи на потреби відновлення країни. По-друге, мотивуватиме забудовника завершувати об'єкти будівництва, щоб зняти з нього обтяження та отримати прибуток. По-третє, надає достатні гарантії для завершення будівництва третіми особами через настання визначених законом обставин", - наведено в релізі слова першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна.

Кудін додав, що це рішення важливе для запуску програми іпотечного кредитування "єОселя" на ринку первинної нерухомості.

"Для визначення банками ризиковості операції з видачі іпотеки об'єкт незавершеного будівництва має бути внесений до державного реєстру з визначенням відсутності обтяження гарантійної частки", - зазначив Кудін.

Як повідомлялося, з 10 жовтня 2022 року набув чинності закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна" (№2518-ІХ), які будуть збудовані в майбутньому від 15 серпня 2022 року. Відповідно до нього, майбутній об'єкт нерухомості може перебувати у цивільному обігу лише за державної реєстрації спеціального майнового права або обтяження на користь особи, яка сплатила частково ціну такого об'єкта, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Крім того, документ зобов'язує замовника будівництва визначити перелік майбутніх об'єктів нерухомості, які становитимуть гарантійну частку під час первинної держреєстрації.

Речові права на гарантійну частку обтяжуються до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (черги/пускового комплексу) з метою гарантування добудови відповідного об'єкта іншими особами (зокрема внаслідок банкрутства, фінансової неспроможності замовника чи девелопера будівництва).

Майбутні об'єкти нерухомості, які включаються до гарантійної частки, мають бути вільними від прав інших осіб (за певним винятком). Обтяження речових прав на майбутні об'єкти нерухомості, що включені в гарантійну частку, припиняється одночасно з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Програма є "єОселя" стартувала у жовтні 2022 року. На першому етапі іпотечний кредит під 3% можуть отримати військові, правоохоронці, педагогічні та медичні працівники, науковці.

Теги: #будівництво #законодавство #нерухомiсть

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