Шмигаль: У 2023 році плануємо затвердити стратегію державної ветеранської політики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у 2023 році уряд планує затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації.

"Формула державної ветеранської політики проста. Це можливості та повага для ветеранів. У 2023 році плануємо затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, Стратегія ґрунтуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги.

"Можливість військової кар'єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема компенсацією процентної ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безкоштовної психологічної допомоги ветеранам. Все це має бути реалізовано вже цього року", - заявив Шмигаль.

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