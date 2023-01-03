Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після перемоги Україна має перейти до системи сильної контрактної армії.

"У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємось до нього вже зараз. Намагаємося закріпити місце України у системі трансатлантичної безпеки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що українська армія прямо на полі бою переходить до стандартів НАТО, зокрема вже використовує принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів.

"Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість здобути знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе", - підсумував він.