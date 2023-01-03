СБУ ліквідувала корупційну схему розкрадання коштів на експорті зерна

Служба безпеки України спільно з Бюро економічних злочинів викрила злочинну схему розкрадання коштів на експорті українського зерна.

"До організації оборудки причетні більше як 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні мільйонів гривень", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За інформацією спецслужби, для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності, через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агропромислових холдингів.

"Щоб "заплутати" торговельні ланцюги та уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї фірми-прокладки до іншої. І лише після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Державну митну службу. Проте, як зазначено в повідомленні, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді, мобільні телефони з доказами проведення оборудки. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.