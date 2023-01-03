Події

13:09 03.01.2023

СБУ виявила катівню окупантів у звільненій Олександрівці Миколаївської області

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Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах, об'єкт був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області.

Як повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, у катівнях окупанти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовилися співпрацювати з ворогом, намагалися вибивати з них адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. "Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами та застосовували електрошокер", - йдеться в повідомленні.

Встановлено українських громадян, яких окупанти протягом місяця незаконно утримували і катували.

За викритими фактами порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Теги: #сбу #миколаївська_область #катівня

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