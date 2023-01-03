Події

12:53 03.01.2023

У Бериславському районі на російській міні підірвався цивільний автомобіль, 2 особи загинули - голова обладміністрації

1 хв читати

 Двоє людей загинуло, підірвавшись на залишеній російськими окупантами вибухівці біля с. Мала Олександрівка Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади Бериславського району Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль із цивільними натрапив на російську вибухівку. Унаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків", - написав Янушевич у телеграм-каналі у вівторок.

Він нагадав, що на Херсонщині ще багато замінованих територій, працюють сапери, "але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика".

"Будьте максимально обережними! Якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцію", - наголосив Янушевич.

Село Мала Олександрівка було окуповане російськими військами з 24 лютого до 27 вересня 2022 року.

 

Теги: #міни #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 03.01.2023
За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів, дві людини загинули, ще дев'ять поранені - голова ОВА

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів, дві людини загинули, ще дев'ять поранені - голова ОВА

11:50 02.01.2023
Президент пропонує надати начальнику Ювілейної СВА на Херсонщині повноваження органів місцевого самоврядування

Президент пропонує надати начальнику Ювілейної СВА на Херсонщині повноваження органів місцевого самоврядування

13:08 31.12.2022
Окупанти обстріляли Чорнобаївку в п'ятницю, жителі не постраждали

Окупанти обстріляли Чорнобаївку в п'ятницю, жителі не постраждали

09:09 31.12.2022
Росіяни 60 разів обстрілювали територію Херсонської області

Росіяни 60 разів обстрілювали територію Херсонської області

10:02 30.12.2022
Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Російські окупанти за добу 81 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

20:31 29.12.2022
До Бериславської райлікарні доставили дизельний генератор, переданий посольством Ізраїлю

До Бериславської райлікарні доставили дизельний генератор, переданий посольством Ізраїлю

12:49 28.12.2022
Троє людей, зокрема підліток, постраждали від ворожих обстрілів у селі Кізомис Херсонської області

Троє людей, зокрема підліток, постраждали від ворожих обстрілів у селі Кізомис Херсонської області

08:59 28.12.2022
Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

08:48 27.12.2022
Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

16:23 26.12.2022
У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

ОСТАННЄ

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

Найближчими роками створити "залізний купол" над Україною неможливо - Ігнат

СБУ виявила катівню окупантів у звільненій Олександрівці Миколаївської області

Маляр про нову хвилю мобілізації в РФ: Вони налаштовані воювати довго

Зеленський провів чергове засідання Ставки

Маляр: Можливо, РФ не в змозі вже вести бойові дії так інтенсивно, як раніше, але в них ще достатньо запасу, щоб вести війну

У 2022 році в Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів - обсерваторія ім. Срезневського

З вересня сили ППО знищили близько 500 ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. українських школярів - Шкарлет

СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА