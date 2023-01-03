У Бериславському районі на російській міні підірвався цивільний автомобіль, 2 особи загинули - голова обладміністрації

Двоє людей загинуло, підірвавшись на залишеній російськими окупантами вибухівці біля с. Мала Олександрівка Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади Бериславського району Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль із цивільними натрапив на російську вибухівку. Унаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків", - написав Янушевич у телеграм-каналі у вівторок.

Він нагадав, що на Херсонщині ще багато замінованих територій, працюють сапери, "але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика".

"Будьте максимально обережними! Якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцію", - наголосив Янушевич.

Село Мала Олександрівка було окуповане російськими військами з 24 лютого до 27 вересня 2022 року.