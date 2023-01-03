Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

Малоймовірно, що російські окупаційні війська досягнуть успіху під Бахмутом найближчими тижнями, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"У середині грудня російські військові та проксі-сили "Вагнера", ймовірно, зробили частішими свої піхотні атаки навколо міста Бахмута в Донецькій області. Проте багато з цих операцій погано підтримувалися. За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських атак, імовірно, знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат", - йдеться в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що наразі російські наступальні операції в цьому районі проводяться тільки на рівні взводу або відділення.

"Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями", - наголошується в повідомленні.