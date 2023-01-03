Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

ISWЗавданий Збройними силами України в суботу удар по військовій базі російських окупантів у Макіївці може підірвати авторитет президента РФ Володимира Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР", йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 січня.

"Міноборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб "Донецької народної республіки" (ДНР) та мобілізовані сили", - йдеться у повідомленні.

Аналітики стверджують, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на т.зв. "ДНР". Ті, у свою чергу, заявляють, що у всьому винні військові, які користувалися телефонами і тим самим дозволили ЗСУ відстежити сигнали та чітко визначити координати для атаки.

"Проте розпливчасте визнання російського МО удару викликало критику військового командування РФ", - йдеться у звіті.

За словами вчених, пов'язані з ПВК "Вагнер" блогери, зазначали, що російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи кілька сотень солдатів в одному місці, а також назвали "брехнею" пояснення "ДНР" щодо використання мобільних телефонів.

Інші блогери стверджували, що командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, але виявило "злочинну недбалість" і навіть не спробувало розосередити війська в Макіївці на менші групи в тилу.

У ISW додали, що подібні військові невдачі все більше ускладнюватимуть зусилля Путіна заспокоїти російську військову спільноту і зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

"Диктатор вже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії підривають його авторитет як практичного військового лідера", - підсумували аналітики.

Як повідомлялося, українська авіація протягом доби суботи, 31 грудня, в районі зосередження у м.Макіївка Донецької області, знищила та пошкодила до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу російських окупантів у результаті удару уточнюються.