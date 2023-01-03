Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну, зазначивши, що попереду ще два місяці зими.
"Готуючись ще до двох зимових місяців і занурюючись у новий 2023 рік, ми закликаємо партнерів України залишатися сильними та продовжувати підтримувати нашу країну. Перемога України стане перемогою всього світу та принесе всім нам мир та процвітання", - написав він у Twitter.