Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів залишатися сильними та продовжувати підтримувати Україну, зазначивши, що попереду ще два місяці зими.

"Готуючись ще до двох зимових місяців і занурюючись у новий 2023 рік, ми закликаємо партнерів України залишатися сильними та продовжувати підтримувати нашу країну. Перемога України стане перемогою всього світу та принесе всім нам мир та процвітання", - написав він у Twitter.