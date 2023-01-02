Події

17:07 02.01.2023

Окупанти обстріляли два прикордонні села на Чернігівщині, про втрати не повідомляється - ОК "Північ"

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Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів села Єліне і Липівка Сновської об'єднаної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області в понеділок удень, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район н.п. Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

"З 13:20 до 13:40 повідомили про шість приходів, імовірно з міномету 120 мм, у район н.п. Липівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - розповіли в ОК "Північ".

Єліне і Липівка розташовані біля українсько-російського державного кордону.

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область #ок_північ

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