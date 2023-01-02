На Харківщині стабілізовано ситуацію з електропостачанням, в обласному центрі повністю відновлено теплопостачання

У Харкові відновлено подачу тепла до будинків, що залишилися без опалення після ворожих обстрілів 28 грудня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На сьогодні теплопостачання у місті повністю відновлено. Щодо електроенергії, ми ситуацію повністю стабілізували", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він повідомив також, що протягом останніх двох днів регіону вдалося обійтися без планових відключень електроенергії. За словами Синєгубова, відсьогодні в області планується знову застосовувати планові відключення, проте якщо виділені ліміти даватимуть змогу, то ці відключення не застосовуватимуть у повному обсязі.

Як повідомлялося, унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по об'єктах критичної інфраструктури, у Харкові без опалення залишилися близько 1250 будинків.