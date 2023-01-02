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12:21 02.01.2023

У Львові ліквідували пожежу в 9-поверхівці: рятувальники евакуювали 47 людей і кота

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У Львові ліквідували пожежу в 9-поверхівці: рятувальники евакуювали 47 людей і кота

Пожежу в 9-поверховому житловому будинку у Львові ліквідовано в понеділок уранці, під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будівлі 47 осіб, зокрема п’ятьох дітей, а також кота, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа виникла в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців із вікна квартири вибивалося полум'я, а сходова клітка була щільно заповнена токсичними продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на 4-му поверсі, біля охопленої полум’ям квартири пожежники виявили її власника, 1957 р. н., який був притомний, але рухатися далі вже не міг. Пожежники вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Він отримав опіки голови, шиї, обох кистей І-ІІ ступеня.

"Водночас за допомогою рятувальних пристроїв вогнеборці вивели з верхніх поверхів 31 особу, з них п’ятьох дітей, і кота. Також із нижніх поверхів евакуювали 15 осіб", - наголошують у ДСНС.

Там зазначають, що о 6:36 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 17 кв. м, вікно, пошкоджено стіни та стелю на площі 100 кв. м.

У ДСНС додають, що на місці працювали 35 рятувальників.

Теги: #львів #пожежа

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