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10:38 02.01.2023

Роботу всіх насосних станцій в Миколаєві призупинено – міськводоканал

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Роботу всіх насосних станцій в Миколаєві призупинено – міськводоканал

Роботу всіх насосних станцій Миколаєва призупинено в понеділок уранці через проблеми з електропостачанням, повідомляє пресслужба МКП "Миколаївводоканал".

"Містяни, станом на 9 годину 30 хвилин ми вимушені зупинити роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина – технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з'ясовують, скільки потрібно часу, щоб відновити живлення.

"Після цього ми зможемо сказати, коли орієнтовно розпочнемо подавати воду в будинки. Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь узагалі відсутня", - наголосили в МКП.

Теги: #миколаїв #призупинення #водоканали

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