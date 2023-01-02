Події

10:29 02.01.2023

Через перепади напруги в автоматиці турнікетів на деяких станціях київського метро стався збій

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Через перепади напруги в автоматиці турнікетів на деяких станціях київського метро стався збій

Збій в автоматиці турнікетів на деяких станціях Київського метрополітену стався вранці в понеділок через перепади напруги в місті, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

"Про повне відновлення роботи турнікетів повідомимо додатково", - наголошують у КМДА.

Водночас станції "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" працюють у звичайному режимі.

Теги: #транспорт #метро #київ #збій

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