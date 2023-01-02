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10:25 02.01.2023

Блекаут в Україні можливий лише теоретично - міністр енергетики

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Блекаут в Україні можливий лише теоретично - міністр енергетики

Блекаут в Україні можливий лише теоретично, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і надалі за подальших можливих ударів", - заявив Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що існує низка рішень і з погляду фізичного захисту енергооб'єктів, і технічного балансування системи, які доводять свою ефективність. Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість протягом майже трьох місяців масованих атак.

За словами міністра, через значні пошкодження і генерації, і систем передачі електроенергії до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.

"Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими та прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувалися графіків відключень", - сказав він.

Як проінформував Галущенко, наразі постійний моніторинг дотримання графіків відключень забезпечуює Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), Держенергонагляд, Служба безпеки України.

"На жаль, є факти порушень, насамперед із боку ОСР (операторів системи передачі – ІФ-У). Тому ми вживаємо заходів, у тому числі щодо керівників", - зазначив він.

Теги: #прогноз #галущенко #блекаут

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