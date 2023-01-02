Події

09:43 02.01.2023

Уночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено базу відпочинку – голова ОВА

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Уночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено базу відпочинку – голова ОВА

У ніч проти понеділка російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, у результаті пошкоджено базу відпочинку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються", - написав Резніченко в телеграм-каналі вранці.

Окрім цього, голова ОВА повідомив, що Повітряне командування "Схід" збило на підході до Дніпра ракету Х-59МК2, а також дрони типу "Шахед" у Дніпровському та Кам'янському районах.

"У Кам'янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці вже загасили", - зазначив Резніченко.

Теги: #дніпропетровщина

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