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09:23 02.01.2023

Минулої доби ворог завдав 51 авіаудару, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

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Минулої доби ворог завдав 51 авіаудару, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Минулої доби ворог завдав 51 авіаційного удару, зокрема застосував 44 БПЛА "Шахед-136", також ворог здійснив 55 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, зокрема застосував 44 БПЛА "Шахед-136". Усі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема по дитячій лікарні міста Херсона", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в понеділок уранці.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на бахмутському напрямку, а також намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на куп'янському, лиманському та авдіївському напрямках.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. На херсонському – перегруповує війська, веде оборону та обстріли позицій ЗСУ та цивільних об'єктів уздовж лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клищіївка, Озерянівка, Опитне та Красногорівка Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка та Шалигине – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ та Новомлинськ на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник обстріляв райони понад 15 населених пунктів, зокрема Андріївку, Куп'янськ, Кучерівку, Лиман Перший, Вільшану, Орлянське, Кислівку та Котлярівку Харківської області та Новоселівське і М'ясожарівку на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріли неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них – Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка Донецької області, крім цього завдали авіаудару біля Білогорівки.

На авдіївському напрямку під ворожий вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку від ворожого вогню постраждали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Новосілка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі.

На херсонському напрямку внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Дар’ївки, Садового, Станіслава та Херсона.

Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - повідомляє Генштаб.

У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак ворог утратив понад 175 особового складу пораненими, було знищено 12 одиниць озброєння та військової техніки різного типу і склад боєприпасів ворога. Інформація про ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження ворога.

За добу підрозділи ракетних військ та артилерії вразили п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Теги: #рф #війна #зведення

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