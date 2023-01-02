Події

03:58 02.01.2023

У Деснянському районі Києва вибух

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У Деснянському районі Києва було чути вибух, відповідні служби їдуть на місце, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Вибух у Деснянському районі Києва. Усі служби йдуть на місце. Деталі – згодом", - написав Кличко у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляє, що внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено вікна у житловому будинку.

"Падіння уламків було на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна в будинку поруч", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

 

 

 

 

Теги: #вибух #київ

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