У Деснянському районі Києва вибух

У Деснянському районі Києва було чути вибух, відповідні служби їдуть на місце, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Вибух у Деснянському районі Києва. Усі служби йдуть на місце. Деталі – згодом", - написав Кличко у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляє, що внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено вікна у житловому будинку.

"Падіння уламків було на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна в будинку поруч", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.