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03:55 02.01.2023

Сили ППО знищили 9 БПЛА та 1 ракету Х-59МК2 над Дніпропетровською та Запорізькою областями

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Сили ППО знищили 9 БПЛА та 1 ракету Х-59МК2 над Дніпропетровською та Запорізькою областями

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони знищили 9 ударних БПЛА типу "Шахед" над Дніпропетровською та Запорізькою областями, а також ракету Х-59МК2, повідомляє Повітряне Командування "Схід".

"Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" та  одну високоточну керовану  ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Джерело: https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid028NR11dcWtcPqui8gTsCD6HXYHKue4tqDvVfsfPHR2HstkUWJCz3irwpBpzHkYXmMl

 

 

Теги: #бпла #запорізька #дніпропетровська

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