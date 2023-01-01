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14:41 01.01.2023

Верещук перебуває з офіційним візитом у Словаччині

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Верещук перебуває з офіційним візитом у Словаччині

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у неділю перебуває у Словаччині з офіційним візитом, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук від імені уряду України перебуває у Словаччині для участі в офіційних заходах з нагоди святкування 30-річчя утворення Словацької Республіки", - йдеться у повідомленні.

Програма візиту передбачає спілкування з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Едуардом Гегером і гостями свята.

"Також віцепрем'єр зустрінеться з нашими співгромадянами, які вимушено виїхали до Словаччини через російську військову агресію. Зустріч відбудеться в гуманітарному центрі Габчиково", - наголошують у відомстві.

Там запевняють, що візит сприятиме розвитку взаємовигідного партнерства, залученню міжнародної гуманітарної допомоги та підтримці українських громадян, які тимчасово перебувають у Словаччині.

Теги: #словаччина #верещук

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