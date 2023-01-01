У Києві затримано місцевого жителя, який запускав салюти в новорічну ніч

Житель Києва, який запускав салюти в новорічну ніч на Подолі, затриманий, в його будинку проведено обшук, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Незважаючи на неодноразові попередження правоохоронних органів, місцевий житель знехтував забороною на використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує до п'яти років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що близько опівночі в столичну поліцію надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що в Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео з феєрверками поширилося і в багатьох телеграм-каналах.

Правоохоронці зареєстрували звернення і негайно розпочали пошуки причетних осіб.

"В результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускалися в житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного і провели в його квартирі невідкладний обшук", - наголошують правоохоронці.

47-річний киянин затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.